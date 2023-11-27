KPK resmi menahan Bupati Kabupaten Muna, La Ode Muhammad Rusman, Senin(27/11/2023). Penahanan terkait kasus dugaan pemberian suap dalam pengurusan dana PEN daerah Kabupaten Muna di Kemendagri tahun 2021-2022.

KPK sendiri telah menetapkan 4 tersangka dalam penyidikan baru tersebut. Yakni Bupati Muna, La Ode Rusman Emba dan pihak swasta. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

