Datang ke KPU, Ganjar-Mahfud Deklarasi Pemilu Damai 2024

Irfan Maulana, Jurnalis · Senin 27 November 2023 19:00 WIB
Capres dan Cawapres Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendeklarasikan Pemilu Damai 2024. Deklarasi tersebut Dilakukan di KPU, Senin (27/11/2023).
 
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta masing-masing Capres Cawapres dan perwakilan Parpol peserta Pemilu untuk mengikuti ucapannya. Dalam deklarasi Paslon berkomitmen mewujudkan Pemilu yang Langsung, Bebas, Jujur, Rahasia, Adil. Dan juga melaksanakan Pemilu yang aman, tertib, aman, berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi SARA dan tanpa politik uang. 
 
Setelah itu, Ganjar-Mahfud langsung menandatangani naskah deklarasi Pemilu Damai 2024. Diketahui, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 dan akan berakhir pada 10 Februari 2024.
 
Reporter: Irfan Maulana
Produser: Reza Ramadhan

