Bertemu Meri Hoegeng, Ganjar Teringat Ibunya

Iyung Rizki, Jurnalis · Senin 27 November 2023 18:45 WIB
Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu Meriyati Roeslani atau Meri Hoegeng istri mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso, Senin (27/11/2023). Sebagai anak anggota polisi berpangkat rendahan, Ganjar merasa senang bisa bertemu keluarga pejabat tinggi Polri. 
 
Ganjar yang diajarkan oleh sang ayah soal integritas mengidolakan sosok Jenderal Hoegeng. Ganjar dan Meri berbagi kisah Hoegeng yang masih diingat dengan sangat baik. Ganjar mengatakan Meri memberi pesan kepadanya selayaknya sang Ibu.
 
Reporter: Iyungrizki
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

