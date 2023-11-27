Polres Jakarta Utara menetapkan anggota Satpol PP yang mengendarai mobil dinas dalam kecelakaan maut di flyover Yos Sudarso sebagai tersangka. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang pengemudi ojek online, dan satu orang anggota Satpol PP tewas di RS Koja, Jakarta Utara

Kecelakaan terjadi saat pengemudi mengemudikan kendaraaannya dari arah kiri langsung mengambil lajur kanan dan kembali ke lajur kiri. Namun saat berpindah jalur, ada 2 pengendara sepeda motor sehingga pelaku membanting stir hingga menabrak pembatas jalan.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

