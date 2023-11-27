...

Polisi Tetapkan Sopir Mobil Satpol PP sebagai Tersangka Kecelakaan di Flyover Yos Sudarso

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Senin 27 November 2023 18:00 WIB
A A A
Polres Jakarta Utara menetapkan anggota Satpol PP yang mengendarai mobil dinas dalam kecelakaan maut di flyover Yos Sudarso sebagai tersangka. Kecelakaan tersebut menewaskan seorang pengemudi ojek online, dan satu orang anggota Satpol PP tewas di RS Koja, Jakarta Utara
 
Kecelakaan terjadi saat pengemudi mengemudikan kendaraaannya dari arah kiri langsung mengambil lajur kanan dan kembali ke lajur kiri. Namun saat berpindah jalur, ada 2 pengendara sepeda motor sehingga pelaku membanting stir hingga menabrak pembatas jalan.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini