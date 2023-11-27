Sebuah studio musik ludes terbakar, Senin (27/11) dini hari. Lokasi di Jalan Gunawarman, Kebayoran Baru, Jaksel.

Petugas damkar bahu-membahu mengeluarkan asap tebal dari dalam studio. Atas insiden ini 21 unit mobil damkar Jaksel diterjunkan ke lokasi.

Sementara, penyebab kebakaran masih belum diketahui pasti. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini.

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

