Xavi Hernandez kecewa dengan penampilan Barcelona saat diimbangi Rayo Vallecano 1-1 di lanjutan Liga Spanyol 2023/2024.
Barca bahkan nyaris kalah sebelum diselamatkan gol bunuh diri 8 menit jelang bubar. Hasil ini membuat Blaugrana tertahan di peringkat empat klasemen sementara.
Xavi mengkritisi penampilan para pemainnya terutama di babak pertama.
----------------------
Produser: Andika Gesta
Video Editor: Fani G.
(sfn)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow