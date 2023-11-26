...

Ribut dengan Pep Guardiola, Nunez Bikin Man City vs Liverpool Memanas

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 12:00 WIB
Darwin Nunez terlibat keributan dengan Pep Guardiola selepas pertandingan Man City vs Liverpool. Saking panasnya Jurgen Klopp sampai harus melerai keduanya. 
 
Pelatih Liverpool itu menduga Nunez terpancing emosi dari laga yang bertensi tinggi. Sementara Pep menyebut tak ada masalah di antara keduanya.
 
Liverpool sukses mencuri 1 poin dari Manchester City dengan skor 1-1.
 
Produser: Andika Gesta
VE: Fani G.

(sfn)

