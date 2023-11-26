Darwin Nunez terlibat keributan dengan Pep Guardiola selepas pertandingan Man City vs Liverpool. Saking panasnya Jurgen Klopp sampai harus melerai keduanya.

Pelatih Liverpool itu menduga Nunez terpancing emosi dari laga yang bertensi tinggi. Sementara Pep menyebut tak ada masalah di antara keduanya.

Liverpool sukses mencuri 1 poin dari Manchester City dengan skor 1-1.

