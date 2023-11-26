Harga cabai merah di pasar rakyat Muntok, Kab. Bangka Barat tembus Rp 150ribu per kilogram. Pedasnya harga cabai terjadi selama 3 pekan terakhir hingga membuat konsumen menurun

Awalnya, harga normal cabai kecil Rp50ribu per kilogram. Kini harga cabai tembus Rp140 ribu-Rp150 ribu per kilogram

Sementara itu harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp90 ribu per kilogram

Salah satu pedagang sebut penyebab kenaikan karena stok cabai dari luar Pulau Bangka sedikit. Kenaikan harga yang mencapai 200% sangat dikeluhkan pembeli

Beberapa pembeli mengeluhkan kenaikan harga dan mengakalinya dengan mengurangi pembelian

(fru)

