Semakin Pedas! Harga Cabai di Pasar Muntok Makin Melonjak

Rizki Ramadhani, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 16:26 WIB
Harga cabai merah di pasar rakyat Muntok, Kab. Bangka Barat tembus Rp 150ribu per kilogram. Pedasnya harga cabai terjadi selama 3 pekan terakhir hingga membuat konsumen menurun
 
Awalnya, harga normal cabai kecil Rp50ribu per kilogram. Kini harga cabai tembus Rp140 ribu-Rp150 ribu per kilogram
 
Sementara itu harga cabai merah besar yang sebelumnya Rp40 ribu per kilogram menjadi Rp90 ribu per kilogram
 
Salah satu pedagang sebut penyebab kenaikan karena stok cabai dari luar Pulau Bangka sedikit. Kenaikan harga yang mencapai 200% sangat dikeluhkan pembeli
 
Beberapa pembeli mengeluhkan kenaikan harga dan mengakalinya dengan mengurangi pembelian

