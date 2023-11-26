Okezone Updates dibuka dengan video viral seorang pejabat ASN di Jombang, Jawa Timur, melakukan aksi ugal-ugalan dengan berdiri di atas motor tanpa memegang kemudi. Video berikutnya, puluhan pedagang asongan diperbolehkan menjajakan dagangannya pada penyelenggaraan Piala Dunia U-17 di Stadion Mahanan, Solo.
Okezone Updates ditutup dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen menang tipis 1-0 atas FC Koln pada laga lanjutan Liga Jerman. Sementara PSG membungkam AS Monaco lewat skor 5-2.
