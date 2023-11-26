Para sandera yang dibebaskan Hamas Sabtu tengah malam (25/11) tiba di Sheba Medical Center di Ramat Gan, Minggu (26/11).

Hamas membebaskan 17 sandera, termasuk 13 warga Israel. Israel membebaskan 39 tahanan Palestina.

Pertukaran larut malam itu terhenti saat Israel melanggar perjanjian gencatan senjata. Penundaan ini menggarisbawahi rapuhnya gencatan senjata.

Perang Israel-Hamas menyebabkan kehancuran yang luas di Jalur Gaza. Israel mengancam akan memicu pertempuran yang lebih luas di seluruh wilayah tersebut.



Sumber : APTN / Routers

(fru)

