Sejumlah petugas Damkar mendatangi indekos yang dihuni Denny William, di Jl. Pademangan I, Pademangan, Minggu (26/11/2023) siang

Kedatangan petugas bermaksud mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis dari penyakit yang diidapnya.

Namun, tidak mudah mengangkat pria berbobot sekitar 200 kilogram ini. Proses evakuasi dimulai dengan mengikat badan Denny pada tandu agar tidak terjatuh.

Proses penurunan dari lantai 2 dilakukan dengan teknik vertical rescue. Tandu diikat dengan seutas tambang lalu dikaitkan pada besi penyangga tangga.

Sehingga bisa diturunkan secara perlahan menuju lantai satu. Setelah berhasil dievakuasi, Denny kemudian dibawa ke RS di kawasan Sunter.

