...

Evakuasi Pria Obesitas di Pademangan Berlangsung Dramatis, Petugas Damkar Turun Tangan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 18:15 WIB
A A A
Sejumlah petugas Damkar mendatangi indekos yang dihuni Denny William, di Jl. Pademangan I, Pademangan, Minggu (26/11/2023) siang
 
Kedatangan petugas bermaksud mengevakuasi Denny ke rumah sakit agar mendapat penanganan medis dari penyakit yang diidapnya.
 
Namun, tidak mudah mengangkat pria berbobot sekitar 200 kilogram ini. Proses evakuasi dimulai dengan mengikat badan Denny pada tandu agar tidak terjatuh.
 
Proses penurunan dari lantai 2 dilakukan dengan teknik vertical rescue. Tandu diikat dengan seutas tambang lalu dikaitkan pada besi penyangga tangga.
 
Sehingga bisa diturunkan secara perlahan menuju lantai satu. Setelah berhasil dievakuasi, Denny kemudian dibawa ke RS di kawasan Sunter.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini