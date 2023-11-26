...

Kebakaran 7 Rumah di Klender, Kerugian Capai Rp1 Miliar

Rio Manik, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 18:00 WIB
Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Klender, Minggu (26/11/2023) siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sejumlah bangunan. 
 
Sedikitnya tujuh bangunan yang terdiri dari tempat usaha dan rumah hangus terbakar. Diduga berasal dari salah satu bangunan, hingga membesar dan merambat ke bangunan lain.
 
Petugas sedikitnya menerjunkan 17 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun, kerugian ditaksir hampir mencapai satu miliar rupiah

