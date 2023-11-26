Sebanyak 13 sandera warga Israel dan 4 warga Thailand tiba Israel, Minggu (26/11). Kesepakatan pembebasan sandera kembali ke jalurnya usai penundaan sementara karena peserlisihan mengenai pasokan bantuan ke Utara Gaza.

Dalam video menunjukkan para sandera berada di perbatasan Rafah di sisi Mesir. Enam dari 13 warga Israel yang dibebaskan merupakan seorang perempuan. Sedangkan tujuh lainnya merupakan anak-anak dan seorang remaja.

Source: Telegram Al Qassam

