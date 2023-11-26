Ratusan ribu massa mengikuti aksi bela Palestina, Minggu (26/11). Lokasi di kawasan Grand Depok City, Kota Depok.

Para peserta aksi kompak mengenakan pakaian putih dengan atribut bertuliskan #SavePalestina. Seorang peserta mengaku mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk perjuangan membela Palestina.

Sebagai informasi, dana donasi yang sudah terkumpul dari aksi bela Palestina sebesar Rp2,2 miliar. Dalam aksi bela Palestina ini turut hadir Wali Kota Depok Mohammad Idris dan sejumlah tokoh agama.

Kontributor: Iyung Rizki

Produser: Akira AW

(fru)

