Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Jaga Marwah KPK dan MK Jadi Pekerjaan Besar Saat Ini

Binti Mufarida, Jurnalis · Minggu 26 November 2023 10:33 WIB
Wapres Ma’ruf Amin menegaskan menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pekerjaan besar yang harus dihadapi sekarang.
 
Mengingat saat ini kredibilitas KPK dan MK turun sehingga perlu dilakukan pembenahan. 
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11/2023).
 
