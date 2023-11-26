Wapres Ma’ruf Amin menegaskan menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan pekerjaan besar yang harus dihadapi sekarang.
Mengingat saat ini kredibilitas KPK dan MK turun sehingga perlu dilakukan pembenahan.
Hal itu disampaikan Wapres Ma'ruf dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11/2023).
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira AW
(fru)
