Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan kepada seluruh penyelenggara juga petugas Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menjaga agar netralitas bukan hanya slogan. Bahkan, jangan sampai ada pesanan untuk memenangkan salah satu kontestan Pemilu 2024 mendatang. Hal itu disampaikan dalam keterangannya di Bratislava, Slovakia, dikutip Minggu (26/11/2023).

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira AW

(fru)

