Sebanyak 25 desa dari 4 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkel terendam banjir. Sejumlah korban banjir kesulitan mendapatkan makanan hingga air bersih.

Hal itu disebabkan akses jalan hingga dapur warga terendam banjir. Mereka berharap segara ada pasokan logistik yang datang dari pemerintah.

Hingga kini sebanyak 18.633 jiwa pada 25 desa dari 4 kecamatan masih terendam banjir. Rata-rata ketinggian air mencapai 70 cm hingga 2 m di sejumlah titik.

Kontributor: Suparman Munthe

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News