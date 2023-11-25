Anugerah Dangdut Indonesia sukses digelar pada 24 November 2023 di Jember Edu Garden, Jawa Timur.

Anugerah Dangdut Indonesia 2023 terdiri dari enam kategori yang bisa didukung pemirsa melalui voting menggunakan aplikasi RCTI+.

Sementara lima kategori lainnya akan ditentukan berdasarkan keputusan dewan juri.

Lesti Kejora salah satu yang menang di kategori voting pemirsa yaitu Penyanyi Dangdut Paling di Hati.

Source Video : MNC TV Official YouTube Channel

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News