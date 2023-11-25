Ajang tahunan Babel Run 2023 kembali digelar, Sabtu (25/11). Acara digelar di Kota Pangkalpinang dan diikuti ribuan peserta.

Babel Run 2023 juga diikuti peserta luar pulau dan mancanegara. Ada lima kategori yang dilombakan termasuk untuk atlet putra dan putri. Ada pula lomba untuk anak SD, kategori TNI Polri dan ASN.

Peserta Babel Run menempuh jarak 10 kilometer untuk dewasa. Untuk anak-anak jarak tempuh hanya lima kilometer dalam kota. Bukan saja pemenang yang dapat hadiah, untuk warga disediakan doorprize.

Kontributor: Haryanto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News