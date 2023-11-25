Beginilah detik-detik puluhan balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak. Peristiwa ini terjadi saat perayaan Hari Guru Nasional di SDN Cimuning 1 Bekasi.
Kejadian terjadi pada Sabtu (25/11/2023). Sepuluh orang guru yang sedang memegang tali balon gas terkejut dan mengalami luka-luka di bagian wajah dan tangan karena balon mengeluarkan api.
Dua di antaranya bahkan harus dirawat di rumah sakit. Polisi hingga kini masih memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan penyelidikan. Kasus ini ditangani petugas Polsek Bantargebang dan Polres Metro Bekasi Kota.
