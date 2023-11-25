Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk mengangkat seorang guru yang telah berdidikasi selama 30 tahun untuk menjadi Kepala Sekolah.

Momen itu terjadi saat Jokowi hadir dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11). Awalnya Jokowi memanggil satu orang acak yang mengikuti program dan sudah menjadi Guru Penggerak.

Saat itu salah satu Guru Penggerak asal Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bernama Kuswanto pun naik ke atas panggung. Awalnya Kuswanto menceritakan kesehariannya menjadi seorang guru.

Kemudian Jokowi pun mengajukan pertanyaan kepada Kuswanto terkait apa beda Guru Penggerak dan guru yang tidak mengikuti program Guru Penggerak. Kuswanto pun menjelaskan dengan gamblang.

Jokowi lantas bertanya sudah berapa lama Kuswanto berdidikasi untuk menjadi seorang Guru. Kuswanto dengan santai menjawab dirinya telah diangkat guru sejak tahun 1993 lalu.

Mendengar jawaban itu, Jokowi lantas memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia kemudian menunjuk Kuswanto dan seolah meminta Kuswanto diangkat menjadi Kepala Sekolah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News