...

Momen Jokowi Minta Nadiem Angkat Guru yang Berdedikasi 30 Tahun Jadi Kepala Sekolah

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 18:12 WIB
A A A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk mengangkat seorang guru yang telah berdidikasi selama 30 tahun untuk menjadi Kepala Sekolah.
 
Momen itu terjadi saat Jokowi hadir dalam acara puncak perayaan Hari Guru Nasional tahun 2023 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11). Awalnya Jokowi memanggil satu orang acak yang mengikuti program dan sudah menjadi Guru Penggerak.
 
Saat itu salah satu Guru Penggerak asal Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bernama Kuswanto pun naik ke atas panggung. Awalnya Kuswanto menceritakan kesehariannya menjadi seorang guru.
 
Kemudian Jokowi pun mengajukan pertanyaan kepada Kuswanto terkait apa beda Guru Penggerak dan guru yang tidak mengikuti program Guru Penggerak. Kuswanto pun menjelaskan dengan gamblang.
 
Jokowi lantas bertanya sudah berapa lama Kuswanto berdidikasi untuk menjadi seorang Guru. Kuswanto dengan santai menjawab dirinya telah diangkat guru sejak tahun 1993 lalu.
 
Mendengar jawaban itu, Jokowi lantas memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ia kemudian menunjuk Kuswanto dan seolah meminta Kuswanto diangkat menjadi Kepala Sekolah.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini