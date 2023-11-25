Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo mendapat sambutan hangat dari masyarakat di Luwu Raya, saat berkunjung ke Istana Kedatuan Luwu. Ganjar disambut dengan 3 tarian tradisional berbeda serta ritual kadatuan.

Ia juga mendapat hadiah keris yang diberi nama keris sapukala. Ganjar mengaku terharu dan berterimakasih ke seluruh masyarakat di Luwu Raya.

Ia juga menyambut positif aspirasi pihak Kedatuan Kuwu yang mengharapkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah serta pembentukan Kabupaten Luwu Raya jika terpilih sebagai presiden.

