Hujan Deras Akibatkan Pohon Tumbang di Jalan Raya Cileungsi - Jonggol

Cahyat Supriatna, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 20:46 WIB
Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar tumbang nyaris timpa kios. Hal ini terjadi pada Sabtu (25/11) siang di Jl Raya Cileungsi - Jonggol
 
Karena kejadian ini sempat terjadi kemacetan sepanjang 6 km. Petugas gabungan Basarnas, BPBD dan relawan Tim Reaksi Cepat Rapi segera mengevakuasi pohon
 
Dengan menggunakan mobil crane dan mobil boks yang melintas, evakuasi dilakukan selama 3 jam

