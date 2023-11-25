Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar tumbang nyaris timpa kios. Hal ini terjadi pada Sabtu (25/11) siang di Jl Raya Cileungsi - Jonggol

Karena kejadian ini sempat terjadi kemacetan sepanjang 6 km. Petugas gabungan Basarnas, BPBD dan relawan Tim Reaksi Cepat Rapi segera mengevakuasi pohon

Dengan menggunakan mobil crane dan mobil boks yang melintas, evakuasi dilakukan selama 3 jam

(fru)

