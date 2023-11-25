...

Menag Yaqut Berikan 98.972 SK Inpassing di Hari Guru Nasional 2023

Widya Michella Nur Syahida, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 12:30 WIB
Menag Yaqut Cholil Qoumas menyerahkan SK Inpassing bagi 98.972 guru madrasah di Indonesia. Penyerahan SK Inpassing dilakukan secara simbolis pada malam tasyakuran Hari Guru Nasional (HGN) 2023 di gedung Basket Hall Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (24/11)
 
Adapun HGN 2023 mengusung tema 'Guru Pembelajar Bahagia Mengajar'. 
SK Impassing diberikan setelah penantian selama 12 tahun, dan akan diberikan pada Desember 2023.
 
SK Impassing adalah pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat atau pengakuan terhadap kualifikasi akademik, masa kerja, dan sertifikat pendidik guru madrasah bukan Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
