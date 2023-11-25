...

Ditunjuk Jabat Ketua Sementara KPK, Harta Nawawi Pomolango Capai Rp3,7 Miliar

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 10:00 WIB
Nawawi Pomolango ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara, Jumat (24/11). Penunjukan berdasarkan Keppres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.
 
Penunjukan menyusul ditetapkannya Firli Bahuri sebagai tersangka. Dari data elhkpn.kpk.go.id diketahui Nawawi punya harta Rp3,7 miliar. Jumlah kekayaan itu dilaporkan Nawawi saat menjabat Wakil Ketua KPK.
 
Harta meliputi tanah, bangunan, alat transportasi dan harta bergerak lain. Harta berupa tanah tersebar di Kota Bolaang Mongondow dan Balikpapan.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

