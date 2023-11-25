Pemkot Depok banjir kritikan setelah bongkar pasang trotoar, Sabtu (25/11). Bongkar pasang trotoar tepatnya di Jalan Margonda Raya, Kota Depok.

Trotoar baru selesai dibongkar untuk revitalisasi pada 2022. Oktober 2023, trotoar kembali dibongkar untuk galian saluran air.

Bongkar pasang itu membuat Pemkot Depok banjir kritikan dari warga. Warga menilai bongkar pasang trotoar hanya menghamburkan anggaran.

Kontributor: Iyungrizki

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

