Viral! Warga Menolak Kedatangan Pengungsi Rohingya, Ini Kata Pj Gubernur Aceh

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Sabtu 25 November 2023 08:40 WIB
Kedatangan pengungsi Etnis Rohingya mendapat penolakan dari warga Aceh. Video penolakan itu sempat viral di medsos dan menuai beragam komentar.
 
Atas dasar kemanusiaan, Pj Gubernur Aceh buka suara soal kedatangan pengungsi. Warga Aceh diminta bersabar sambil menunggu penempatan pengungsi. Hingga saat ini, Sabtu (25/11) sebanyak 1.071 pengungsi Rohingya ada di Aceh.
 
Kontributor: Syukri Syarifuddin
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Berita Terkait

