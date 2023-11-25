Kedatangan pengungsi Etnis Rohingya mendapat penolakan dari warga Aceh. Video penolakan itu sempat viral di medsos dan menuai beragam komentar.

Atas dasar kemanusiaan, Pj Gubernur Aceh buka suara soal kedatangan pengungsi. Warga Aceh diminta bersabar sambil menunggu penempatan pengungsi. Hingga saat ini, Sabtu (25/11) sebanyak 1.071 pengungsi Rohingya ada di Aceh.

Kontributor: Syukri Syarifuddin

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

