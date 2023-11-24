...

Bursa Transfer Liga 1: Lama Menghilang dari Lapangan Hijau, Osvaldo Haay Resmi Gabung Bhayangkara FC

Febry Rachadi, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 15:30 WIB
Bhayangkara Presisi Indonesia FC resmi merekrut Osvaldo Haay. Kedatangan pemuda 25 tahun itu diumumkan via Instagram resmi klub.
 
Osvaldo tak punya klub sejak dilepas Persija Jakarta Juli lalu. Tiga musim berkostum Macan Kemayoran, ia hanya mengoleksi 6 gol dari 47 penampilan.
 
Osvaldo Haay menjadi rekrutan kesembilan The Guardians pada bursa transfer paruh musim. Salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah cedera berkepanjangan yang dideritanya.
 
