Mengisi liburan dengan mendatangi tempat-tempat baru tentu menjadi pengalaman tidak terlupakan.
Di Purbalingga, Jawa Tengah terdapat kebun bintang yang berisi hewan-hewan lucu berbagai jenis.
Terletak di area obyek wisata Lembah Asri Serang di Lereng Gunung Slamet menjadikan lokasi ini berudara segar hingga membuat wisatawan betah berlama-lama bermain dengan berbagai satwa.
Kontrbutor: Catur Edi Purwanto
