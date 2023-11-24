Sebuah rumah di Setiabudi, Jakarta Selatan ludes terbakar pada Jumat (24/11/2023) malam. Warga yang panik berusaha memadamkan dengan alat seadanya menggunakan ember air.

Kebakaran ini terjadi diduga akibat adanya hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

