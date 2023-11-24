...

Pengendara Motor Tabrak Kontainer, Korban Alami Patah Kaki

Yohannes Tobing, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 22:24 WIB
Kecelakaan terjadi di Jalan Pantai Indah Utara Sektor Timur, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat (24/11/2023). Dua orang berboncengan mengendarai sepeda motor menabrak truk kontainer dari arah berlawanan dan membuat kaki pengendara terluka. 
 
Dari rekaman video amatir warga, 2 pengendara motor tersebut tergeletak di jalan dengan luka parah di bagian kaki dan salah satu korban tersebut mengalami patah kaki akibat tabrakan tersebut.
 
Melihat kondisi tersebut, warga sekitar kemudian melakukan upaya evakuasi dan membawa korban menuju rumah sakit terdekat. 
 
Reporter: Yohannes Tobing
Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

