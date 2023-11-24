...

Demonstran di Damaskus Peringati 3 Anggota Jihad Islam Palestina yang Tewas

Betty Usman, Jurnalis · Jum'at 24 November 2023 17:21 WIB
Ratusan demonstran berkumpul di Damaskus untuk memperingati 3 anggota Jihad Islam Palestina cabang Suriah terbunuh di Lebanon setelah berperang di perbatasan dengan Israel.
 
Di kamp pengungsi Palestina Khan Dunoun, para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Suriah di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon.
 
Kelompok Lebanon Hizbullah dan kelompok bersenjata Palestina yang bersekutu telah bentrok dengan Israel di perbatasan dalam 1,5 bulan perang Israel-Hamas di Gaza.
 
100 orang tewas dalam pertempuran di Lebanon selatan, diantaranya 14 warga sipil, dan seorang jurnalis Reuters dan 2 reporter TV dari stasiun pan-Arab Al Mayadeen.

(rns)

