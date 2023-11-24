Nurdin Kuswandi viral karena meminta tolong ke Presiden Joko Widodo, Jumat (24/11).

Nurdin adalah seorang ayah yang anaknya meninggal dunia di Kamboja. Pria tua itu warga Desa Cibodar, Cijati, Cianjur Selatan, Jawa Barat.

Putranya Muhammad Badul Fatah diajak bekerja di Thailand oleh tetangganya. Diduga jadi korban perdagangan orang, korban dibawa ke Kamboja sejak Mei 2023. Kepada keluarga korban pernah mengeluh sakit sebelum meninggal di RS.

Kontributor: Muhammad Andi Ichsyan

Produser: B. Lilia Nova

(sfn)

