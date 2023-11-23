Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Mahfud MD menyebut aksi saling sindir capres dan cawapres dalam kontestasi Pemilu adalah hal yang wajar. Hal tersebut dinilai merupakan bagian dari strategi untuk meluluhkan hati pemilih.

Namun Mahfud mengingatkan sindiran bisa masuk dalam ranah pidana jika melwati batas dan merujuk ke arah fitnah. Oleh karena itu sindiran sebaiknya dilakukan asalkan merujuk pada data yang ada

Kontributor: Miftahul Ghani

Produser: Kristo Suryokusumo

