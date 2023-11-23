Sebuah truk molen mengalami kecelakaan tunggal di Gerbang Tol Cilandak Utama, Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas yang berada dilokasi langsung mengevakuasi truk yang memuat semen tersebut.

Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas kendaraan yang mengarah Depok mengalami kemacetan hingga dialihkan sementara. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengemudi yang kurang konsentrasi saat berkendara.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

