Polres Blitar memastikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan dicor di dalam rumah adalah istri terduga pelaku.

Fitriana, perempuan 21 tahun asal Kendari ini diduga telah terkubur selama 2 tahun.

Menurut warga, Fitriana sempat meminta cerai karena telah memiliki pria idaman lain.

Fitriana juga sudah pisah rumah dengan sang suami sempat diantar selingkuhannya pulang namun tak kunjung kembali.

(fru)

