Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Ketua KPK Firli Bahuri jadi sorotan. Kasus menyedot perhatian setelah SYL ditangkap KPK pada 12 Oktober 2023

SYL ditangkap di sebuah apartemen di Jakarta Selatan dan digiring ke KPK. Kasus SYL menghebohkan karena sempat dikabarkan hilang kontak di Roma

5 Oktober SYL datangi Polda Metro Jaya lapor dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri. 7 Oktober foto pertemuan Firli dengan SYL viral di media sosial

Rabu (22/11) Polda Metro Jaya tetapkan Firli tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Polda Metro Jaya menyita sejumlah bukti dan memeriksa 91 saksi

