Lionel Messi terlibat cekcok dengan Rodrygo. Saat duel Brasil vs Argentina di Stadion Maracana, dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.

Terlihat, Messi berlari menghampiri Rodrigo de Paul dan Rodrygo yang tengah berdebat. Perdebatan tersebut memicu pemain Real Madrid itu mengejek pengoleksi 8 trofi Ballon d'Or.

Tak terima, Messi mencengkeram bagian belakang leher Rodrygo saat adu mulut. Keributan Messi dengan Rodrygo itu viral di media sosial.

Timnas Argentina sukses mempermalukan tuan rumah Brasil dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Argentina dicetak oleh Nicolas Otamendi di pertengahan babak kedua.

------------

Produser : Febry Rachadi

Ve: Geri A

(rns)

