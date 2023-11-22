...

Diejek Pengecut, Messi Naik Pitam Cengkeram Leher Rodrygo Bilang Kami Juara Dunia

Febry Rachadi, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 16:10 WIB
A A A
Lionel Messi terlibat cekcok dengan Rodrygo. Saat duel Brasil vs Argentina di Stadion Maracana, dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.
 
Terlihat, Messi berlari menghampiri Rodrigo de Paul dan Rodrygo yang tengah berdebat. Perdebatan tersebut memicu pemain Real Madrid itu mengejek pengoleksi 8 trofi Ballon d'Or.
 
Tak terima, Messi mencengkeram bagian belakang leher Rodrygo saat adu mulut. Keributan Messi dengan Rodrygo itu viral di media sosial.
 
Timnas Argentina sukses mempermalukan tuan rumah Brasil dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Argentina dicetak oleh Nicolas Otamendi di pertengahan babak kedua.
 
------------
 
Produser : Febry Rachadi
Ve: Geri A

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini