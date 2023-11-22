PMT pencegahan stunting Kota Depok sempat menuai sorotan karena menu tidak sesuai anggaran. Sejumlah anggota DPRD Kota Depok menanyakan hal tersebut kepada Wali Kota Depok saat paripurna digelar.

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok bahkan mendesak Pemkot untuk memecat Kepala Dinas Kesehatan. Sementara Wali Kota Depok menganggap kinerja Kepala Dinas Kesehatan sudah baik. Sebelumnya angaran pencegahan stunting Kota Depok mencapai Rp4,9 miliar, namun menu PMT ditemukan banyak kejanggalan.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News