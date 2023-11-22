...

Siswi SMP Dikeroyok Temannya di Dalam Kelas, Korban Ketakutan hingga Pindah Sekolah

Febriyono Tamenk, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 21:00 WIB
Seorang pelajar kelas 2 SMP di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman sekelasnya. Korban sempat berteriak memanggil gurunya, namun para pelaku terus menariknya ke dalam kelas.
 
Akibat kejadian tersebut, korban takut dan terpaksa pindah sekolah dan keluarga melaporkan kejadian itu ke polisi. Saat ini kasus pengeroyokan telah di tangani unit perlindungan anak dan perempuan Polsek Katobu.
 
Kontributor: Febriyono Tamenk

(fru)

