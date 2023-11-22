Presiden Joko Widodo (Jokowi) main bola bersama pelajar di Lapangan Sepak Bola Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada Rabu (22/11/2023) sore.

Dengan mengenakan kaus putih dengan bernomor 23, Presiden tampak antusias bermain sepak bola bersama para pelajar. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh para pelajar yang berasal dari sejumlah sekolah di Kabupaten Biak Numfor saat berusaha menggiring bola dan mencetak gol.

Usai permainan, Presiden mengatakan tujuannya mengajak para pelajar bermain sepak bola bersama adalah sebagai bentuk motivasi kepada bibit muda sepak bola di sana. Presiden menjelaskan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan dan potensi perlu dibangun sejak dini agar berkembang dan dapat bertanding di tingkat nasional dan internasional.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

