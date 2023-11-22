Seorang pelajar SMP meninggal usai mengikuti pelatihan pencak silat di Tulungagung, Jawa Timur. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

Sebelumnya, korban sempat mengeluh sakit pada bagian pinggang usai mengikuti latihan pencak silat.

Polisi telah meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD dr Iskak untuk diautopsi.

Kontributor: Anang Agus Faisal

