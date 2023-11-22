...

Pelajar SMP Meninggal Usai Latihan Pencak Silat, Korban Sempat Mengeluh Sakit Pinggang

Anang Agus Faisal, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 20:15 WIB
Seorang pelajar SMP meninggal usai mengikuti pelatihan pencak silat di Tulungagung, Jawa Timur. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.
 
Sebelumnya, korban sempat mengeluh sakit pada bagian pinggang usai mengikuti latihan pencak silat.
 
Polisi telah meminta keterangan beberapa saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Untuk kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke RSUD dr Iskak untuk diautopsi.
 
Kontributor: Anang Agus Faisal

(rns)

