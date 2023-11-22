Ratusan kendaraan roda empat parkir di badan jalan di Kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu (22/11/2023) siang. Hal ini merupakan bentuk protes para pengemudi taksi online terhadap aplikator serta Kementerian Perhubungan soal tarif yang dinilai tidak sesuai lagi dengan biaya operasional.

Mereka meminta aplikator dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan untuk memberikan tarif layak sebesar 5.431 per kilometer diluar potongan dan biaya aplikasi.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(rns)

