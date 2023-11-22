...

Sumpah Pemuda 2.0: Pemilu yang Tidak Adil Hasilkan Pemerintahan yang Tidak Adil

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 19:31 WIB
Gerakan Sumpah Pemuda 2.0 menyebut jika Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan tidak adil, maka pemimpin yang terpilih tidak mungkin mewujudkan pemerintahan yang adil. Mereka juga menegaskan tidak memihak kepada pasangan Capres-Cawapres manapun.
 
Para pemuda ini menitikberatkan pada sistem demokrasi yang bisa hancur akibat praktek kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Mereka meyakini pemimpin yang terpilih dari berbagai bentuk kecurangan dan ketidaknetralan tidak akan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang adil.
 
