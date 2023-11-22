...

Sejumlah Pemuda Ikrarkan Sumpah Pemuda 2.0, Singgung Ketidaknetralan Jelang Pemilu 2024

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 19:15 WIB
A A A
Sejumlah pemuda dari berbagai universitas melakukan gerakan dan ikrar Sumpah Pemuda 2.0 sebagai penolakan berbagai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai menciderai demokrasi karena ketidaknetralan aparat maupun penyelenggara Pemilu 2024.
 
Mereka menilai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai polemik jelang Pemilu 2024 menjadi indikator kunci hancurnya demokrasi.
 
Para pemuda ini menegaskan tidak akan tinggal diam dengan berbagai upaya untuk menghancurkan demokrasi yang ada dengan berbagai dugaan ketidaknetralan.
 
Reporter: Carlos Roy Fajarta
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini