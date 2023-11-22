Sejumlah pemuda dari berbagai universitas melakukan gerakan dan ikrar Sumpah Pemuda 2.0 sebagai penolakan berbagai langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai menciderai demokrasi karena ketidaknetralan aparat maupun penyelenggara Pemilu 2024.

Mereka menilai keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berbagai polemik jelang Pemilu 2024 menjadi indikator kunci hancurnya demokrasi.

Para pemuda ini menegaskan tidak akan tinggal diam dengan berbagai upaya untuk menghancurkan demokrasi yang ada dengan berbagai dugaan ketidaknetralan.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Kristo Suryokusumo

