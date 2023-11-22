...

Miris! Balita Gizi Buruk di Sikka, Setiap Hari Makan Ubi dan Pisang

Joni Nura, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 14:40 WIB
Balita inisial NKS (11 bulan) mengalami gizi buruk, Rabu (22/11). NKS warga Desa Waipaar, Talibura, Sikka, Nusa Tenggara Timur. NKS anak dari pasutri Yohanes Don Bosco dan Yunita Lepe.
 
Balita itu memiliki tubuh yang sangat kurus dan hanya bisa terbaring lemah. NKS memiliki berat badan 2,9 kilogram dan tinggal bersama neneknya. Setiap hari balita itu diberi makanan berupa ubi dan pisang.
 
Balita itu pernah berobat ke RSUD TC Hillers Maumere namun terhenti. Keluarga balita itu tidak memiliki uang dan tak punya Kartu Indonesia Sehat.
 
Kontributor: Joni Nura
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

