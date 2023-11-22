Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantik Jenderal TNI Agus Subiyanto jadi Panglima TNI. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). Agus menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pensiun.
Pelantikan sesuai Keppres Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pelantikan ditandai prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat. Presiden Jokowi juga menyerahkan tongkat komando kepada Agus.
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: B. Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow