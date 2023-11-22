...

Presiden Jokowi Resmi Lantik Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Rabu 22 November 2023 09:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantik Jenderal TNI Agus Subiyanto jadi Panglima TNI. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). Agus menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang pensiun.
 
Pelantikan sesuai Keppres Nomor 102/TNI/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Pelantikan ditandai prosesi penanggalan dan penyematan tanda pangkat. Presiden Jokowi juga menyerahkan tongkat komando kepada Agus.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto 
Produser: B. Lilia Nova

(rns)

