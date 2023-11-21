Timnas Spanyol U-17 lolos ke perempat final Piala Dunia U-17 2023. Tim Matador Muda berhasil menyingkirkan Jepang dengan skor 2-1 di babak 16 besar.

Pelatih Spanyol U-17, Jose Maria Lana mengungkapkan keberhasilan timnya. Menurutnya, permainan cepat yang dilakukan anak asuhannya membuat Jepang kewalahan. Ia juga mengatakan timnya sempat kesulitan karena Jepang bermain dengan bagus.

----------------------

Reporter : Septyantoro

Produser: Febry Rachadi

(rns)

