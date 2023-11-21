Hadirnya putri kedua Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yaitu Azzura Humaira Nur Atta kian menambah kebahagian keluarga kecil selebritis muda ini.

Bahkan Atta mengakui dirinya kewalahan saat harus membagi waktu dengan putri keduannya. Uniknya, baby Azura teryata sudah melakukan sesi foto perdana dan nampak sudah sadar kamera

