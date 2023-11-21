Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa 3 kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang maju di Pemilu 2024 semuanya adalah orang Nahdlatul Ulama (NU). Dirinya menyebut PBNU tidak memiliki pilihan khusus terhadap masing-masing kandidat.
Dia meminta agar masyarakat dapat memilih sesuai keinginannya masing-masing.
Reporter: Widya Michella
Produser: Kristo Suryokusumo
(rns)
